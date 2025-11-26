Израиль поддержал в ООН антикитайскую декларацию

Израиль поддержал в ООН инициированную США декларацию, осуждающую Китай за нарушения прав человека. Еврейское государство традиционно воздерживается от критики КНР. Ynet связывает решение с обострением американо-китайского противостояния.

Документ, опубликованный 21 ноября, поддержали 15 государств: Албания, Австралия, Чехия, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Северная Македония, Палау, Парагвай, Сан Марино, Украина, США и Великобритания.

"Этнические и религиозные группы, в особенности уйгуры и другие мусульманские меньшинства, христиане, тибетцы, последователи "Фалуньгун" и другие сталкиваются с репрессиями, включая отделение детей от семей и помещение в интернаты, пытки, уничтожение культурного наследия", – говорится в документе.

В нем выражается обеспокоенность демонтажем демократических институтов Гонконга, атмосферой страха, цензурой, системой слежки, подавлением журналистов, защитников прав человека и юристов, напоминается об арестах, каторжных работах, ограничении культурных и религиозных свобод.

"Мы призываем КНР освободить всех, кто был несправедливо задержан за отстаивание прав человека и фундаментальных свобод, которые являются фундаментом легитимного правительства, и соблюдать свои обязательства, предусмотренные международным правом", – заявляется в декларации.