26 ноября 2025
26 ноября 2025
Мир

Суд ЕС обязал все государства союза признать однополые браки

Польша
Европейский Союз
ЛГБТ
время публикации: 26 ноября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 09:01
Суд ЕС обязал все государства союза признать однополые браки
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File

Суд справедливости ЕС, высшая судебная инстанция Евросоюза, вынес вердикт, обязывающий все входящие в ЕС государства признавать однополые браки. Суд осудил Польшу за отказ признать такой брак, заключенный ее гражданами в Берлине в 2018 году.

Пара проживала в Берлине, но потом решила вернуться в Польшу. Однако там их брак не признали, поскольку польское законодательство не разрешает однополые браки.

"Это нарушает фундаментальное право на уважение к личной и семейной жизни. Создавая семью в стране проживания, люди должны быть уверены, что смогут вести семейную жизнь и в государстве ЕС, откуда они родом", – говорится в вердикте. При этом суд подчеркнул: он не требует от стран ЕС узаконить заключение однополых браков на своей территории.

Представляющий пару адвокат Павел Кнут назвал решение историческим. "Оно открывает новую страницу в борьбе за равенство однополых пар", – сказал он. При этом юрист напомнил: есть вероятность, что Верховный административный суд Польши откажется выполнить решение.

Отметим, что проевропейская коалиция премьер-министра Дональд Туска работает над законом о гражданском союзе, который закрепит права однополых пар. Однако президент-консерватор Кароль Навроцкий заявил, что применит вето против закона, подрывающего статус брака.

