МВД РФ объявило в розыск журналистку Ксению Ларину (Оксану Баршеву). На сайте ведомства заявлено: "Основание для розыска: разыскивается по статье УК".

По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.

29 сентября стало известно, что в РФ на Ксению Ларину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). В московском СК заявили, что она не представила властям информацию, передача которой предусмотрена законодательством. Рассматривается вопрос об объявлении проживающей за пределами РФ журналистки в розыск.

Московский СК сообщал: "Следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Подозреваемая включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации. По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой в розыск".