Пожар в высотном комплексе в Гонконге, есть погибшие

По меньшей мере четыре человека стали жертвами пожара, возникшего в многоэтажном жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Как сообщают власти города, еще двое людей находятся в критическом состоянии.

Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Предполагается, что в зданиях остаются люди. Комплекс окутан дымом. На месте работают пожарные. Перекрыто движение по проходящему рядом со зданиями шоссе, изменены маршруты общественного транспорта.

Комплекс, в котором 2000 квартир, состоит из 31-этажных башен. Некоторые из зданий окружены бамбуковыми лесами. По словам очевидцев, на месте находятся десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.