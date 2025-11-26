x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 12:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 12:11
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пожар в высотном комплексе в Гонконге, есть погибшие

Пожары
время публикации: 26 ноября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 12:12

По меньшей мере четыре человека стали жертвами пожара, возникшего в многоэтажном жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Как сообщают власти города, еще двое людей находятся в критическом состоянии.

Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Предполагается, что в зданиях остаются люди. Комплекс окутан дымом. На месте работают пожарные. Перекрыто движение по проходящему рядом со зданиями шоссе, изменены маршруты общественного транспорта.

Комплекс, в котором 2000 квартир, состоит из 31-этажных башен. Некоторые из зданий окружены бамбуковыми лесами. По словам очевидцев, на месте находятся десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook