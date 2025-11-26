После публикации Bloomberg Трамп защищает Виткоффа: "Это обычная практика переговоров"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную Bloomberg запись телефонного разговора своего специального представителя Стивена Виткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Виткофф должен продать это Украине, а затем продать украинские предложения России. Так поступает тот, кто умеет заключать сделки: вам нужно сказать: "Слушайте, они хотят вот это, вам нужно их убедить". Это обычная практика переговоров", – цитирует американского президента BBC.

Общаясь с журналистами на борту Air Force One, Трамп сказал, что, по его мнению, в похожем стиле проходило и общение Виткоффа с украинскими представителями: "Каждая сторона должна что-то дать и что-то получить".

По данным Bloomberg, 14 октября 2025 года, вскоре после того как Трамп добился прекращения огня в секторе Газы, Виткофф позвонил Ушакову. Он советовал, как Путину выстроить предстоящий разговор с американским президентом. Из расшифровки следует, что Виткофф рекомендует Путину сначала поздравить Трампа с "успехом в Газе", подчеркнуть, что Москва якобы поддержала это соглашение, и представить Трампа "человеком мира". После такой "правильной" преамбулы, по мнению Виткоффа, можно будет перейти к обсуждению украинского урегулирования. Особый акцент делается на тайминге: звонок Путина Трампу должен был состояться до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Виткофф говорит, что собирается присутствовать на встрече Трампа с Зеленским и хотел бы, чтобы позиция России была озвучена американскому президенту заранее.

Вторая расшифровка касается разговора Юрия Ушакова с Кириллом Дмитриевым, состоявшегося 29 октября 2025 года. Bloomberg отмечает, что к этому моменту Дмитриев недавно вернулся из Флориды, где встречался с Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Трампа, обсуждая структуру будущего "плана из 28 пунктов" по Украине. В беседе, по данным агентства, Ушаков и Дмитриев обсуждают, насколько жесткими должны быть российские требования. Дмитриев предлагает передать американцам "неформальную" версию плана – максимально выгодную для Москвы, при этом ожидая, что Белый дом не примет ее дословно, но итоговый документ "будет как можно ближе" к российским условиям.

Таким образом, становится очевидным, что Москва рассматривает "мирную инициативу" как способ добиться фактической капитуляции Киева при сохранении за США имиджа инициатора мирного процесса.