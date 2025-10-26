Генштаб ВСУ: перехвачены 90 из 101 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 82 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 101 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 90 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ударных БПЛА в 4 локациях и падения фрагментов в 5 локациях. В Деснянском районе Киева, причинен ущерб нескольким жилым домам: не менее трех погибших, десятки пострадавших, в их числе шесть детей.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 26 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 82 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Курской, Липецкой областей, Московского региона, Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.