x
26 октября 2025
|
последняя новость: 07:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2025
|
26 октября 2025
|
последняя новость: 07:55
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Куала-Лумпуре лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта

Дональд Трамп
Азия
Таиланд
время публикации: 26 октября 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 07:41
В Куала-Лумпуре лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта
AP Photo/Mark Schiefelbein

Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года.

За подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп.

В подписании участвовал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи.

Подписание было перенесено на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет объявил, что его страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования Великому Народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 октября 2025

Трамп прибыл в Малайзию, где планирует подписать "Великое Мирное Соглашение"