В Куала-Лумпуре лидеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта

Лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае 2025 года.

За подписанием наблюдал специально прибывший на саммит президент США Дональд Трамп.

В подписании участвовал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, который вместе с Трампом в июле способствовал прекращению огня между войсками Таиланда и Камбоджи.

Подписание было перенесено на более ранее время по просьбе премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет объявил, что его страна номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира.

Накануне прибытия в Куала-Лумпур Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "Я по пути в Малайзию, где подпишу Великое Мирное Соглашение, в котором я с гордостью выступил посредником между Камбоджей и Таиландом. К сожалению, королева-мать Таиланда только что скончалась. Я выражаю соболезнования Великому Народу Таиланда. Я встречусь с их замечательным премьер-министром, когда мы приземлимся".