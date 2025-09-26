На 60-м году жизни умер кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, сообщила его жена, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе 2025 года он перенес клиническую смерть и с тех пор не приходил в сознание.

Кеосаян известен как режиссер по фильмам "Бедная Саша" (1997), "Президент и его внучка" (1999), "Ландыш серебристый" (2000), "Крымский мост. Сделано с любовью" (2018).

В качестве телеведущего работал на каналах РЕН ТВ, "Россия" и НТВ. Вел пропагандистское сатирическое шоу "Международная пилорама".

В феврале 2022 года ЕС ввел санкции в отношении Тиграна Кеосаяна за распространение антиукраинской пропаганды в российских СМИ.