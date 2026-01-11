Победа "Шарлотт" "+55". Результаты матчей НБА
время публикации: 11 января 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 09:37
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" в гостях обыграл "Бостон" 100:95.
Индиана Пэйсерз - Майами Хит 123:99
"Индиана" одержала вторую победу подряд (редкость в этом сезоне, который складывается для "Индианы" крайне неудачно).
Детройт Пистонс - Лос-Анджелес Клипперс 92:98
В первой половине "Детройт" вел в счете "+19".
Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 95:100
Лидер Гостей Виктор Вембаньяма набрал 21 очко, 16 - во второй половине матча, включая решающий бросок за 19 секунд до финальной сирены.
Чикаго Булз - Даллас Мэверикс 125:107
7 игроков "Чикаго" набрали не менее 10 очков.
Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 95:150
Первая четвкерть 45:14. В первой половине гости вели "+47".
