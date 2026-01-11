x
11 января 2026
Спорт

Победа "Шарлотт" "+55". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 января 2026 г., 09:37

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" в гостях обыграл "Бостон" 100:95.

Индиана Пэйсерз - Майами Хит 123:99

"Индиана" одержала вторую победу подряд (редкость в этом сезоне, который складывается для "Индианы" крайне неудачно).

Детройт Пистонс - Лос-Анджелес Клипперс 92:98

В первой половине "Детройт" вел в счете "+19".

Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс 95:100

Лидер Гостей Виктор Вембаньяма набрал 21 очко, 16 - во второй половине матча, включая решающий бросок за 19 секунд до финальной сирены.

Чикаго Булз - Даллас Мэверикс 125:107

7 игроков "Чикаго" набрали не менее 10 очков.

Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 95:150

Первая четвкерть 45:14. В первой половине гости вели "+47".

