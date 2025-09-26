x
26 сентября 2025
Мир

Пригрозив частичным эмбарго, Германия полностью прекратила поставки оружия Израилю

Германия
время публикации: 26 сентября 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 14:42
Пригрозив частичным эмбарго, Германия полностью прекратила поставки оружия Израилю
AP Photo/Leo Correa

Германия не одобрила ни одной поставки вооружений в Израиль после того, как канцлер Фридрих Мерц объявил в начале августа о частичной приостановке оружейного экспорта в связи с расширением израильской военной операции в секторе Газы.

Как сообщает в пятницу, 26 сентября, Politico, фактически германское руководство пошло дальше собственных угроз: ведь Мерц в своем заявлении в начале августа заявил, что Германия больше не будет выдавать разрешение на экспорт вооружений, которые могут использоваться для военной операции в Газе. Это подразумевало, что другие виды оружейного экспорта, такие как запчасти, все еще будут поставляться.

Однако в ответ на запрос в министерство экономики было получено подтверждение, что в период с 8 августа по 12 сентября не было выдано никаких лицензий на экспорт вообще. Германия является одним из ключевых партнеров Израиля по оборонным сделкам в Европе: с начала 2024 года до середины 2025 года был одобрен экспорт вооружений в Израиль на сумму около 251 млн евро.

