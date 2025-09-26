x
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 128 из 154 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 55 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 26 сентября 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 08:29
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 26 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 154 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 128 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в девяти локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 26 сентября были перехвачены 55 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов.

В Краснодарском крае в результате падения беспилотника или обломков беспилотника возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

