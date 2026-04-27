27 апреля 2026
Мир

Одесса подверглась налету десятков БПЛА, среди пострадавших – дети

Война в Украине
Россия
Украина
время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:20
AP Photo/Michael Shtekel

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный воздушный удар по Одессе. Было задействовано по меньшей мере 50 беспилотных летательных аппаратов. Пострадали 11 человек, в том числе 10-летняя девочка и годовалый мальчик.

Наиболее сильные разрушения – в Приморском районе, пострадали также Хаджибейский и Киевский районы. Повреждены гостиница, фуникулер, жилые дома, складские постройки, дачи, автомобили. Пострадавшим оказывается и психологическая помощь.

В общей сложности по территории Украины минувшей ночью было выпущено 94 БПЛА. 74 из них удалось перехватить, однако 20 попали в цели на 15 локациях. Еще на 11 локациях зафиксировано падение обломков.

