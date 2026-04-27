x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 10:16
27 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Румынии принят закон против фемицида, наказание – до пожизненного заключения

Законы
Румыния
время публикации: 27 апреля 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 09:48
AP Photo/Andreea Alexandru

В Румынии вступил в силу закон о борьбе с фемицидом, который впервые определяет его как отдельное преступление, карающееся лишением свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения. Закон был подписан президентом Никушором Даном.

Согласно закону, фемицид – умышленное убийство женщин или убийство, совершенное в контексте домашнего насилия, основанного на гендерной ненависти. Ранее такие преступления квалифицировались как убийства при отягчающих обстоятельствах.

"Насилие в отношении женщин – одна из самых оскорбляющих достоинство форм преступления. В течение длительного времени, этот вид агрессии игнорировался или ему уделялось недостаточное внимание. Последствия этого были самыми трагическими", – сообщил глава государства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
