27 апреля 2026
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 19:14
27 апреля 2026
Мир

Путин снял Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества, его место займет Игорь Чайка

Россия
Владимир Путин
Пропаганда
время публикации: 27 апреля 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 18:33
Путин снял Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества, его место займет Игорь Чайка
Wikipedia.org. Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку, 37-летнего сына бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, руководителем Россотрудничества. Другим указом он освободил с этого поста Евгения Примакова, внука бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова. Примаков возглавлял ведомство с 2020 года.

Экономическое российское издание "Ведомости" процитировало указ Путина: "Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности".

Евгений Примаков написал в своем Telegram-канале, что он не собирается продолжать государственную службу и не собирается баллотироваться в Государственную Думу. "Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа.

Наше расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением. Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего. Это всё тот же путь, теперь "на гражданке", – пишет он.

Евгений Примаков в период с 2005-2007 гг. был шефом Ближневосточного бюро НТВ, позднее он возглавлял бюро "Первого канала" в Израиле. С 2011 г. он работал в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, затем – автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

