27 апреля 2026
Мир

Путин встретился с главой МИД Ирана и пообещал "содействовать миру на Ближнем Востоке"

время публикации: 27 апреля 2026 г., 17:17 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 17:22
Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, прибывшим в Россию после визитов в Пакистан и Оман. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что Москва готова делать все для скорейшего наступления мира на Ближнем Востоке, и назвал борьбу иранского народа за суверенитет "мужественной и героической". Он также сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Арагчи, в свою очередь, поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что отношения Москвы и Тегерана являются "стратегическим партнерством на самом высоком уровне" и будут развиваться "невзирая на все, что происходит". По его словам, иранский народ сумел противостоять агрессии США и "выстоит в дальнейшем".

После встречи Арагчи заявил журналистам: "Исламская Республика и Россия являются стратегическими партнерами. Россия всегда поддерживала нас, и мы делали то же самое. Война с США показала, что у нас есть такие важные друзья и союзники, как Россия".

Визит Арагчи в Москву состоялся на фоне тупика в американо-иранских переговорах.

