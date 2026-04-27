UKMTO: за последнюю неделю у берегов Сомали пираты захватили четыре судна

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило, что 26 апреля у берегов Сомали было захвачено торговое судно. После захвата оно направилось в сомалийские территориальные воды.

Согласно UKMTO, это четвертый подобный инцидент за последнюю неделю, причем среди атакованных пиратами судов были как рыболовецкая шхуна, так и танкер. В связи с этим степень угрозы в районе Африканского рога повышена до значительной.

По оценкам Всемирного банка, в 2005-2012 годах, когда пиратство у берегов Сомали особенно процветало, выкуп, выплаченный преступникам за суда и экипажи, составил порядка 339-413 миллионов долларов. Благодаря активным действиям международного сообщество пиратство на какое время удалось обуздать, но в последние годы нападения возобновились.