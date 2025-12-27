НАБУ: в Верховной Раде выявлена преступная группа
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 12:55
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что по итогам операции под прикрытием выявили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.
По данным следствия, участники группы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде.
Имена фигурантов и суммы, о которых идет речь, пока не раскрываются. В НАБУ заявляют, что подробности будут опубликованы позднее.
