x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 13:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 13:40
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

НАБУ: в Верховной Раде выявлена преступная группа

Расследование
Украина
время публикации: 27 декабря 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 12:55
НАБУ: в Верховной Раде выявлена преступная группа
AP Photo/Vadym Sarakhan

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что по итогам операции под прикрытием выявили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным следствия, участники группы систематически получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде.

Имена фигурантов и суммы, о которых идет речь, пока не раскрываются. В НАБУ заявляют, что подробности будут опубликованы позднее.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 декабря 2025

"Украинская правда" утверждает, что ее журналисты нашли в Израиле Тимура Миндича
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 ноября 2025

В киевском доме Андрея Ермака проводятся обыски
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 ноября 2025

Министр юстиции Украины отстранен от должности в связи с коррупционным скандалом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 ноября 2025

Коррупционный скандал в Украине: приближенный Зеленского, возможно, бежал в Израиль