ВСУ: ночью перехвачены 165 из 187 БПЛА. МО РФ: сбиты 95 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 187 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 165 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА в 14 локациях. Причинен значительный ущерб в Сумской, Одесской, Харьковской и Запорожской области, есть погибший и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 95 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Московского региона, над территорией Краснодарского края, над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.