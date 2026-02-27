x
Мир

Министр обороны Пакистана: с талибским Афганистаном идет "открытая война"

время публикации: 27 февраля 2026 г., 07:53 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 07:59
AP Photo/Hedayat Shah

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии "неприкрытого вооруженного противостояния", фактически – "открытой войны".

В сообщении в X он написал, что "чаша терпения переполнена", и обвинил Кабул в поощрении и экспорте терроризма, а также в "превращении Афганистана в колонию Индии".

По данным Reuters, вечером 26 февраля афганские силы нанесли ответные удары по пакистанским пограничным объектам после недавних пакистанских авиаударов по целям в Афганистане. На ряде участков границы была продолжительная перестрелка. Стороны заявляют о значительных потерях и разрушениях.

Афганская сторона утверждает, что начала "крупномасштабные операции" в ответ на удары Пакистана и сообщает об уничтожении ряда пакистанских постов. Пакистан заявляет об уничтожении афганских укреплений и техники в ходе ответных действий.

В настоящее время столкновения продолжаются: пакистанская армия применяет стрелковое оружие, артиллерию и ударные беспилотники.

