Суд обязал работника, ушедшего к конкурентам, заплатить 87 тысяч шекелей за профподготовку

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам удовлетворил иск хайтек-компании против бывшего сотрудника, прошедшего в ней профессиональную подготовку, но ушедшего к конкурентам до окончания срока обязательной отработки.

Работник из ультраортодоксального сектора прошел за счет компании интенсивную программу подготовки продолжительностью около 18 месяцев, включавшую выплату стипендии, после чего должен был отработать 36 месяцев по оговоренному окладу.

Однако вскоре после завершения подготовки работник уволился и устроился в другую фирму на значительно более высокую зарплату.

Работник, в свою очередь, настаивал на том, что длительный период обучения следует квалифицировать как полноценный трудовой стаж, дающий право на минимальную зарплату и социальные льготы. Он также утверждал, что подписанный им договор является типовым ущемляющим контрактом, а взыскиваемая сумма несоразмерна.

Суд отклонил все его доводы, постановив, что в период обучения между сторонами не существовало трудовых отношений, а программа представляла собой полноценный учебный курс, цель которого - передача ценных профессиональных знаний, а не выполнение работы в интересах работодателя.

Суд также констатировал, что компания не извлекала никакой прибыли из деятельности работника в период учебы, а сама подготовка впоследствии помогла ему найти более высокооплачиваемую работу.

Судья Хофит Гершон-Изреэли подчеркнула, что обязательство отработать минимальный срок является законным инструментом, позволяющим компании вернуть значительные финансовые вложения в обучение, и обязала работника выплатить компании 87 тысяч шекелей расходов на обучение, стипендии и компенсации зарплаты за неотработанные месяцы. Встречный иск о выплате зарплаты и социальных прав за период обучения был отклонен.