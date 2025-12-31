Суд вынес приговор террористам из Хеврона, напавшим на евреев в апреле 2024 года

Окружной суд Иерусалима приговорил двух жителей Хеврона к 28 годам лишения свободы за покушение на убийство четверых ультрарелигиозных евреев во время комбинированного теракта в апреле 2024 года. Один из обвиняемых в момент совершения преступления был несовершеннолетним, второму едва исполнилось 18 лет.

По материалам суда, обвиняемые вступили в сговор с целью совершения теракта – убийства евреев. Для этого они заранее подготовили автомобиль, самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав", боеприпасы, ножи и топор, сменили номерные знаки автомобиля и незаконно проникли в Израиль. Прибыв в район Ромема в Иерусалиме, они заметили четырех ультраортодоксальных граждан, разогнали автомобиль в их направлении и сбили их машиной.

Выйдя из машины, они кинулись на пострадавших, попытались стрелять по ним и наносить удары ножами, но не смогли убить из-за неисправности оружия. Обвинение просило приговорить каждого из террористов к 37 годам лишения свободы. Суд в итоге дал каждому по 28 лет тюрьмы, условному сроку и обязал их заплатить денежную компенсацию потерпевшим.

Оба террориста были учащимися школы "Ас-Санайя" в Хевроне. Считали себя боевиками "Бригад Иззадина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС). Один из них – племянник Джахада Абу аль-Ламы, одного из первых боевиков "Бригад Иззадина аль-Касама" на "Западном берегу"; второй – родственник Абдуллы Кавасмы, командира "Бригад Иззадина аль-Касама" в Хевроне, ликвидированного в 2003 году.