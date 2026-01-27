Республиканский кандидат отказался от участия в выборах губернатора Миннесоты

Представитель Республиканской партии Крис Мадел заявил, что отказывается от борьбы за должность губернатора Миннесоты в связи с иммиграционной политикой республиканской администрации Дональда Трампа.

"Я по-прежнему поддерживаю цели иммиграционных служб, но не могу поддержать заявления республиканцев на федеральном уровне о необходимости мести гражданам нашего штата и более не могу считать себя членом партии, проводящей эту политику", – сообщил он в видеообращении к избирателям.

Мадел, юрист по образованию, назвал действия ICE антиконституционными. Он подчеркнул: в сложившихся условиях у республиканского кандидата в Миннесоте нет шанса на избрание.

Это стало еще одним проявлением нарастающего общественного возмущения убийством сотрудниками иммиграционного ведомства 37-летнего медбрата Алекса Претти и тем, что администрация пыталась объявить его "домашним террористом".

С осуждением действий федеральных властей выступают и представители республиканцев в Конгрессе США. В руководстве партии нарастают опасения, что на фоне недовольства предстоящие через несколько месяцев промежуточные выборы принесут демократам убедительную победу.