x
27 января 2026
|
последняя новость: 15:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 15:43
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Республиканский кандидат отказался от участия в выборах губернатора Миннесоты

США
Республиканская партия
время публикации: 27 января 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 14:38
Республиканский кандидат отказался от участия в выборах губернатора Миннесоты
Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP, Pool

Представитель Республиканской партии Крис Мадел заявил, что отказывается от борьбы за должность губернатора Миннесоты в связи с иммиграционной политикой республиканской администрации Дональда Трампа.

"Я по-прежнему поддерживаю цели иммиграционных служб, но не могу поддержать заявления республиканцев на федеральном уровне о необходимости мести гражданам нашего штата и более не могу считать себя членом партии, проводящей эту политику", – сообщил он в видеообращении к избирателям.

Мадел, юрист по образованию, назвал действия ICE антиконституционными. Он подчеркнул: в сложившихся условиях у республиканского кандидата в Миннесоте нет шанса на избрание.

Это стало еще одним проявлением нарастающего общественного возмущения убийством сотрудниками иммиграционного ведомства 37-летнего медбрата Алекса Претти и тем, что администрация пыталась объявить его "домашним террористом".

С осуждением действий федеральных властей выступают и представители республиканцев в Конгрессе США. В руководстве партии нарастают опасения, что на фоне недовольства предстоящие через несколько месяцев промежуточные выборы принесут демократам убедительную победу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 января 2026

Трамп меняет курс: начальник пограничной стражи Бовино отозван из Миннесоты