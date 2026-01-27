Накануне Международного дня Холокоста в аэропорту Кракова было совершено нападение на евреев

Антисемитский инцидент произошел вечером 26 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в аэропорту Кракова. Местный житель набросился с оскорблениями на молившихся здесь религиозных евреев, ожидавших вылета в Израиль.

Мужчина, у которого был бэйдж, начал угрожать им физическим насилием, возмущаясь, что евреи молятся: "Не здесь, это Польша, убирайтесь в Израиль!" Когда израильтяне призвали его вести тебя тише, он закричал: "Сами ведите себя тише! Это моя страна! Вам тут нечего делать!"

"Мы думали, может, он полицейский или сотрудник аэропорта, – никто из нас не хотел проблем перед вылетом. Но в результате прибыла полиция, забрала его и записала данные. А мы поспешили на рейс", – рассказал один из израильтян.

"Мы решительно осуждаем антисемитский инцидент, происшедший минувшим вечером в аэропорту Кракова. Только сдержанность молившихся и вмешательство службы безопасности предотвратили эскалацию. Свобода еврейского культа не должна быть ограничена. Совместно с польскими властями мы будем заботиться, чтобы подобное не повторялось", – сообщило посольство Израиля в Варшаве.