Уточнение по авиакатастрофе в штате Мэн: выживших нет, погибли шесть человек

Шесть человек, находившихся на борту частного бизнес-джета, потерпевшего крушение при вылете из аэропорта Бангора (штат Мэн, США), погибли, сообщает CBS News со ссылкой на полицию штата.

Крушение произошло в воскресенье вечером, 25 января, около 19:45 по местному времени, вскоре после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Самолет перевернулся и загорелся. Спасатели констатировали гибель находившихся на борту.

Ранее в предварительном сообщении FAA говорилось о восьми находившихся на борту (затем в ряде публикаций фигурировали данные о семи погибших и одном выжившем), однако позже власти и аэропорт уточнили, что в самолете было шесть человек, и никто не выжил.

Расследование причин катастрофы ведут FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

По данным AP и Washington Post, разбившийся самолет был Bombardier Challenger 600, зарегистрированный на структуру, связанную с юридической фирмой из Хьюстона (Техас). Авария произошла на фоне сложных погодных условий.