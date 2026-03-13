x
17-летняя Гая Орен насмерть сбита машиной во время ракетной тревоги в Реховоте

время публикации: 13 марта 2026 г., 11:28 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 11:40
17-летняя Гая Орен насмерть сбита машиной во время ракетной тревоги в Реховоте
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя девочки, которая погибла в четверг вечером в Реховоте под колесами машины во время ракетной тревоги. Это 17-летняя Гая Орен, она попала под машину, когда бежала в укрытие от ракетных обстрелов.

По сообщению "Маген Давид Адом", во время ракетной тревоги Гая и ее подруга бежали в бомбоубежище, и когда они перебегали дорогу, девушку сбила машина.

Находившийся за рулем сбившей девушку машины водитель в возрасте около 20 лет был задержан, полиция подозревает, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Его водительские права аннулированы на 90 дней.

