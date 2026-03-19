Банки откупятся от налога на сверхприбыль, заплатив государству 3 миллиарда шекелей в 2026 году
время публикации: 19 марта 2026 г., 09:50 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 09:53
Министр финансов Бецалель Смотрич и Ассоциации банков договорились об отмене продвижения закона о введении дополнительного налога на сверхдоходы банков, продвигавшегося минфином в рамках Закона о государственном регулировании.
Вместо этого банки выплатят в 2026 году государству 3 млрд шекелей, а в 2027 году – еще 250 млн шекелей.
Договоренность о специальных выплатах в качестве альтернативы законодательству была достигнута в среду по итогам встречи генеральных директоров банков, Ассоциации банков и министра финансов с его командой.
По итогам 2025 года банковская система зафиксировала чистую прибыль в размере 32 млрд шекелей и выплатила в том же году дивиденды на сумму 17 млрд шекелей.