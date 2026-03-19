Небольшой городок Арси-сюр-Об в Шампани, который был известен разве что как родина деятеля Французской революции Жоржа Дантона и место сражения Наполеоновских войн, в нынешнюю избирательную компанию оказался в центре общественного внимания.

Во второй тур голосования на пост мэра вышли нынешний градоначальник Шарль Иттлер, за которого проголосовали 37% избирателей, сотрудник таможенной службы Антуан Рено-Зелински, получивший почти 30% голосов и Анни Сука с 32% поддержки избирателей.

Во французском написании фамилия мэра выглядит Hittler, всего на одну букву отличаясь от фамилии лидера нацистской Германии. Фамилия Zielinski напоминает о другом политике – президенте Украины Владимире Зеленском.

"Всю свою жизнь я слышу шутки о моем имени. Иногда люди рисовали усики на моих предвыборных плакатах. Я не переживал. Но сейчас это перешло все границы. Я видел статью, где утверждалось: 37% жителей Арси – гитлеровцы. Моя жена плачет", – цитирует мэра BBC.

Иттлер рассказывает: его семья происходит из Эльзаса, а отец был пастухом, во время Второй Мировой войны его даже угоняли на работы в Германию После войны ему, по очевидным причинам, предложили сменить фамилию, но процедура была слишком дорогой, и семья не смогла себе этого позволит.

Что касается, Рено-Зелински, то вторую часть фамилии он унаследовал от матери – польки по национальности. "Меня часто спрашивают, не родственник ли мне Зеленский. Ответ отрицательный – польская фамилия оканчивается на i, а украинская на y", – говорит он.