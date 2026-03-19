последняя новость: 10:53
19 марта 2026
Экономика

В Ашдоде построят дома для ультраортодоксов на 2000 квартир

время публикации: 19 марта 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 09:48
Министерство строительства продвигает новую программу застройки в Ашдоде: новый район примерно на 2000 единиц жилья будет адаптирован для нужд ультрарелигиозного населения. Проект будет интегрирован в программу застройки "Гдот а-Нахаль" в районе Кирьят-Халуцим.

Программа предусматривает ограничения на высотность застройки, обширные общественные территории для образовательных учреждений и синагог, а также адаптацию общественного пространства для многодетных семей.

Всего в районе Кирьят-Халуцим запланировано около 7000 единиц жилья, из которых около 5000 зависят от более длительных процедурных процессов. Те 2000 единиц, которые были одобрены в среду вечером, доступны для немедленного планирования, и было решено продвигать их параллельно, чтобы не задерживать их продажу.

Программа будет опубликована для комментариев и возражений общественности, прежде чем начнутся дальнейшие процедуры по ее окончательному утверждению.

