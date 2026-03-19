КПП "Рафиах" откроют для движения в обе стороны – впервые с начала войны "Рычание льва"

Пограничный переход "Рафиах" на границе Египта и сектора Газы будет вновь открыт в четверг, 19 марта, для движения в обе стороны. КПП был закрыт в связи с ситуацией в сфере безопасности с начала войны "Рычание льва" – с 28 февраля текущего года.

Ожидается, что в течение дня через пограничный переход будут доставлены восемь пациентов из сектора Газы, нуждающихся в лечении за рубежом, в сопровождении еще 17 человек.