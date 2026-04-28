x
28 апреля 2026
Мир

Железнодорожная авария в Индонезии, множество жертв

время публикации: 28 апреля 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 10:01
AP

Вечером 27 апреля у станции Бекаси-Тимур, к востоку от Джакарты (Индонезия) междугородний поезд Argo Bromo Anggrek врезался в задний вагон остановившегося пригородного состава. Удар пришелся по вагону, предназначенному только для женщин.

Местные власти сообщают о 14 погибших женщинах и 84 раненых.

240 пассажиров поезда Argo Bromo Anggrek не пострадали.

По предварительной версии, причиной железнодорожной катастрофы стало такси, застрявшее на путях: его задел пригородный поезд, после чего другой пригородный состав был остановлен и затем получил удар сзади от междугороднего поезда.

Президент Индонезии Прабово Субианто посетил место трагедии. Национальный комитет по безопасности на транспорте выясняет причины катастрофы.

