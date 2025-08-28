Армия РФ нанесла удары по Киеву: среди убитых и раненых есть дети

Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и крылатые ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.

По предварительным данным, погибли не менее трех человек, среди них 14-летний подросток.

Местные власти сообщают о 12 пострадавших, в числе раненых есть несовершеннолетние.

Информация о жертвах этой атаки уточняется.