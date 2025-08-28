x
28 августа 2025
28 августа 2025
28 августа 2025
28 августа 2025
Мир

Армия РФ нанесла удары по Киеву: среди убитых и раненых есть дети

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 28 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:26
Армия РФ нанесла удары по Киеву: среди убитых и раненых есть дети
AP Photo/Efrem Lukatsky

Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и крылатые ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.

По предварительным данным, погибли не менее трех человек, среди них 14-летний подросток.

Местные власти сообщают о 12 пострадавших, в числе раненых есть несовершеннолетние.

Информация о жертвах этой атаки уточняется.

