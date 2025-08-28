Армия РФ нанесла удары по Киеву: среди убитых и раненых есть дети
время публикации: 28 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 08:26
Ночью и утром 28 августа армия РФ атаковала жилые районы Киева, применив ударные БПЛА и крылатые ракеты. В Дарницком районе было прямое попадание по пятиэтажному дому.
По предварительным данным, погибли не менее трех человек, среди них 14-летний подросток.
Местные власти сообщают о 12 пострадавших, в числе раненых есть несовершеннолетние.
Информация о жертвах этой атаки уточняется.
