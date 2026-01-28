Турецкие власти арестовали шестерых подозреваемых в шпионаже на КСИР

В Турции задержаны шесть человек, которых подозревают в шпионаже в пользу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР): подозреваемые вели наблюдение за военными объектами и другими стратегическими целями по всей стране.

В ходе специальной операции были проведены одновременные рейды в пяти районах Турции, включая Стамбул и Анкару. Аресты были произведены после тайного совместного расследования антитеррористического подразделения и разведструктур Турции.

Как сообщает государственное телевидение Турции TRT, подозреваемые проводили разведку в районе авиабазы Инджирлик в южной провинции Адана, где размещены американские силы. Один из шести задержанных – иранского происхождения.

Группа обвиняется в передаче иранской разведке разведывательной и логистической информации. Следствием было установлено, что среди прочего, они отслеживали переправку через Турцию беспилотников для использования в других странах.