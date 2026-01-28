x
28 января 2026
|
последняя новость: 19:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 19:12
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

11 стран осудили снос штаб-квартиры UNRWA в Восточном Иерусалиме

Великобритания
ООН
Израиль
время публикации: 28 января 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 18:52
11 стран осудили снос штаб-квартиры UNRWA в Восточном Иерусалиме
Yonatan Sindel/Flash90

Министры иностранных дел 11 государств, включая Великобританию, Францию, Канаду и Японию, осудили действия израильских властей по сносу штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Восточном Иерусалиме 20 января. В совместном заявлении это назвали беспрецедентным актом против учреждения ООН со стороны государства-члена Организации Объединенных Наций и очередной неприемлемой попыткой подорвать способность агентства работать.

Страны призвали Израиль соблюдать международные обязательства по обеспечению защиты помещений ООН в соответствии с Генеральной конвенцией и Уставом ООН.

В заявлении выражена глубокая обеспокоенность применением израильского законодательства, принятого Кнессетом в октябре 2024 года и усиленного в декабре 2025-го, которое запрещает контакты между государственными структурами Израиля и UNRWA, фактически блокируя присутствие агентства в Иерусалиме и поставки электричества, воды и газа к его объектам.

Подписавшие заявление страны подтвердили полную поддержку незаменимой миссии UNRWA по предоставлению гуманитарной помощи палестинцам, особенно в Газе, и призвали Израиль выполнить обязательства по облегчению доставки помощи в сектор Газа в соответствии с 20-пунктным планом президента Трампа. Несмотря на увеличение объемов помощи, гуманитарная ситуация остается критической, и подписанты требуют расширить доступ гуманитарных организаций, открыть все контрольно-пропускные пункты и снять ограничения на импорт гуманитарных грузов.

Заявление было опубликовано на сайте МИД Великобритании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

Умер член политбюро ХАМАСа, прошедший путь от учителя в UNRWA до министра
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

В Иерусалиме на территории разрушенного комплекса UNRWA возник пожар
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 января 2026

The Marker: на месте снесенной штаб-квартиры UNRWA построят дома на 1400 квартир