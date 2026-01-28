11 стран осудили снос штаб-квартиры UNRWA в Восточном Иерусалиме

Министры иностранных дел 11 государств, включая Великобританию, Францию, Канаду и Японию, осудили действия израильских властей по сносу штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Восточном Иерусалиме 20 января. В совместном заявлении это назвали беспрецедентным актом против учреждения ООН со стороны государства-члена Организации Объединенных Наций и очередной неприемлемой попыткой подорвать способность агентства работать.

Страны призвали Израиль соблюдать международные обязательства по обеспечению защиты помещений ООН в соответствии с Генеральной конвенцией и Уставом ООН.

В заявлении выражена глубокая обеспокоенность применением израильского законодательства, принятого Кнессетом в октябре 2024 года и усиленного в декабре 2025-го, которое запрещает контакты между государственными структурами Израиля и UNRWA, фактически блокируя присутствие агентства в Иерусалиме и поставки электричества, воды и газа к его объектам.

Подписавшие заявление страны подтвердили полную поддержку незаменимой миссии UNRWA по предоставлению гуманитарной помощи палестинцам, особенно в Газе, и призвали Израиль выполнить обязательства по облегчению доставки помощи в сектор Газа в соответствии с 20-пунктным планом президента Трампа. Несмотря на увеличение объемов помощи, гуманитарная ситуация остается критической, и подписанты требуют расширить доступ гуманитарных организаций, открыть все контрольно-пропускные пункты и снять ограничения на импорт гуманитарных грузов.

Заявление было опубликовано на сайте МИД Великобритании.