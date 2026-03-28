Автобус с израильскими туристами попал в ДТП во Франции, погибла девочка

12-летняя израильтянка погибла в результате ДТП на горнолыжном курорте в регионе Савойя на востоке Франции в ночь на 28 марта, сообщают местные власти.

Автобус, в котором находились пятнадцать израильских туристов, внезапно начал скатываться назад по склону и перевернулся на бок.

Девочка скончалась на месте. Остальные пассажиры получили легкие травмы, двое из них были доставлены в больницу, сообщил Бруно Шарло, заместитель префекта Альбервиля.

Авария произошла, когда группа выезжала из отеля, направляясь в аэропорт.