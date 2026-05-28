Митрополит Иларион, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, покинул Чехию

Бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (в миру – Григорий Алфеев), которого задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил, что покинул эту страну.

Он рассказал, что расскажет о происшедшем патриарху Кириллу: "Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась. Планирую доложить Святейшему обо всех обстоятельствах произошедшего, а дальше – как он решит".

Иерарх РПЦ был задержан 24 мая недалеко от Карловых Вар. В багажнике его автомобиля было обнаружено четыре контейнера с запрещенным веществом белого цвета. В ходе допроса он отверг свою вину. На следующий день Илариона отпустили без объявления о подозрениях.

После освобождения он заявил, что имела место спланированная акция, которая может случиться с каждым, у кого есть враги. Митрополит рассказал о тяготах пребывания в КПЗ, но назвал пребывание в одиночной камере незабываемыми часами общения с богом.