28 мая 2026
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Митрополит Иларион, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, покинул Чехию

Россия
Наркотики
Чехия
время публикации: 28 мая 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 09:20
Митрополит Иларион, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, покинул Чехию
Wikipedia.org. Фото: Администрация Президента России

Бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (в миру – Григорий Алфеев), которого задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, сообщил, что покинул эту страну.

Он рассказал, что расскажет о происшедшем патриарху Кириллу: "Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась. Планирую доложить Святейшему обо всех обстоятельствах произошедшего, а дальше – как он решит".

Иерарх РПЦ был задержан 24 мая недалеко от Карловых Вар. В багажнике его автомобиля было обнаружено четыре контейнера с запрещенным веществом белого цвета. В ходе допроса он отверг свою вину. На следующий день Илариона отпустили без объявления о подозрениях.

После освобождения он заявил, что имела место спланированная акция, которая может случиться с каждым, у кого есть враги. Митрополит рассказал о тяготах пребывания в КПЗ, но назвал пребывание в одиночной камере незабываемыми часами общения с богом.

