Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 63 из 72 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 136 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 72 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 63 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось. Зафиксированы попадания одной ракеты и девяти ударных БПЛА в пяти локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Сумской и Херсонской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 136 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской областей, Московского региона, над Крымом, над Черным и Азовским морями. Вводились ограничения на работу аэропортов. Атакован Новокуйбышевский НПЗ. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.