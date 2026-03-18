Культура

СМИ: личность Бэнкси снова раскрыта

Современное Искусство
время публикации: 18 марта 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 18:35
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Агентство Reuters заявило, что легендарный уличный художник Бэнкси – это Робин Ганнингем, 52-летний уроженец Бристоля, который, как утверждается, позже сменил имя на Дэвид Джонс. Это имя уже появлялось в расследованиях СМИ, однако тогда версия не подтвердилась, а журналисты не смогли найти достаточных доказательств, чтобы связать Бэнкси с Ганнингемом.

Сейчас журналистам Reuters удалось связать художника с рядом доказательств, включая полицейский протокол 2000 года, который был составлен в Нью-Йорке на человека по имени Робин Ганнингем за нанесение граффити в общественном месте. Ганнингем признал вину. После чего его следы потерялись. В Reuters предполагают, что тогда художник сменил имя на Дэвид Джонс. Также были изучены поездки в Украину фронтмена Massive Attack Роберт Дель Ная, который после 2022 года въезжал в страну в то же время, когда на разрушенных российскими бомбардировками зданиях стали появляться граффити Бэнкси. Спутником Ная в этих поездках был человек по имени Дэвид Джонс. Сопоставив факты, расследователи пришли к выводу, что за именем Дэвид Джонс действительно скрывается Бэнкси.

Представители художника опровергли утверждения расследования, а сам Бэнкси традиционно не комментариев не дает.

