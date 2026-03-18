Наука и Хайтек

Ученые предложили новую технологию опреснения и очистки воды

Израильские ученые
время публикации: 18 марта 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:53
Isaac Harari/Flash90

Ученые из Тель-Авивского университета и Калифорнийского университета в Ирвайне представили метод ионной сепарации, который позволяет опреснять воду и очищать стоки без огромных затрат энергии.

Ученые разработали уникальное устройство – ионный насос, работающий на основе эффекта "храповика". В отличие от традиционного обратного осмоса, требующего колоссального давления для продавливания воды сквозь плотные фильтры, новая технология использует лишь низковольтный быстро переключающийся электрический сигнал. Работа опубликована в журнале Nature Materials.

Конструкция представляет собой нанопористую изолирующую пластину, покрытую сверхтонкими металлическими слоями. При подаче напряжения на границе металла и жидкости возникает направленный поток ионов, проходящий сквозь мембрану.

Ученые отмечают, что ионный насос работает на принципе, напоминающем механизм храповика с собачкой: из-за асимметрии электрического потенциала на разных стенках мембраны ионы солей или металлов легко движутся сквозь поры в одну сторону, но "застревают" при попытке вернуться назад. Это позволяет не только опреснять воду, но и превращают очистку промышленных стоков в эффективный процесс: из сточных вод таким образом можно добывать металлы и соли.

Широкие поры мембраны делают ее устойчивой к засорению органикой и бактериями, которые мгновенно выводят из строя обычные фильтры в регионах с "трудной" водой, таких как Персидский залив.

При очистке муниципальных стоков ионный насос способен отсеивать специфические микрозагрязнения и остатки лекарств, обеспечивая уровень чистоты воды, недоступный классическим методам. Качество воды, которого можно добиться с помощью нового метода, потенциально настолько высоко, что воду после очистки можно будет не только использовать для полива, но и вернуть в муниципальный оборот – ее можно будет пить. Технология обещает стать экологичным стандартом для умного управления водными ресурсами планеты.

