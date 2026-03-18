Минпрос: старшеклассники получат послабления на экзаменах на аттестат зрелости

Министр просвещения Йоав Киш объявил, что старшеклассники получат ряд послаблений во время экзаменов на аттестат зрелости.

Эти послабления включают сокращение объема экзаменационных материалов на 20%, увеличение времени на ответ на 15%, а также замену устных экзаменов внутренней оценкой учебного заведения.

Послабления будут предоставлены всем учащимся по всей стране в связи с нарушением непрерывности обучения в период боевых действий.

В министерстве просвещения отмечают: если фронтальное обучение не возобновится после праздника Песах, список послаблений, возможно, будет расширен.