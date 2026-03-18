Минпрос: старшеклассники получат послабления на экзаменах на аттестат зрелости
время публикации: 18 марта 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 18:08
Министр просвещения Йоав Киш объявил, что старшеклассники получат ряд послаблений во время экзаменов на аттестат зрелости.
Эти послабления включают сокращение объема экзаменационных материалов на 20%, увеличение времени на ответ на 15%, а также замену устных экзаменов внутренней оценкой учебного заведения.
Послабления будут предоставлены всем учащимся по всей стране в связи с нарушением непрерывности обучения в период боевых действий.
В министерстве просвещения отмечают: если фронтальное обучение не возобновится после праздника Песах, список послаблений, возможно, будет расширен.
Ссылки по теме