Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"

Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" публициста и блогера Анатолия Несмияна и бывшую политзаключенную, журналистку норвежского издания The Barents Observer Олесю Кривцову.

Кроме них, в список попали: бывший член штаба Навального в Перми Юрий Бобров – сейчас он живет в США и помогает просителям убежища из России; адвокат Борис Кузнецов; активистка Ирия Везикко; журналист Евгений Коротенко.