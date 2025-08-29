x
29 августа 2025
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"

Россия
время публикации: 29 августа 2025 г., 19:29 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 20:07
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"
Минюст РФ внес в реестр "иноагентов" публициста и блогера Анатолия Несмияна и бывшую политзаключенную, журналистку норвежского издания The Barents Observer Олесю Кривцову.

Кроме них, в список попали: бывший член штаба Навального в Перми Юрий Бобров – сейчас он живет в США и помогает просителям убежища из России; адвокат Борис Кузнецов; активистка Ирия Везикко; журналист Евгений Коротенко.

Мир
