Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1283-й день войны

Минобороны РФ 29 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 23 по 29 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ. Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1580 военнослужащих, три танка, 35 боевых бронированных машин, включая 15 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, 37 станций радиоэлектронной борьбы, а также 28 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля западного производства. Уничтожены 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял до 2735 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Запорожское Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай уничтожен средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24856 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29041 орудие полевой артиллерии и миномет, 40622 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).