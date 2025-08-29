x
29 августа 2025
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 09:10
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 46 из 68 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 54 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 августа 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 09:15
Генштаб ВСУ: перехвачены 46 из 68 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 54 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 68 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 46 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 БПЛА в девяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 29 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 54 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Калужской, Новгородской областей, над Крымом и над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 августа 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1283-й день войны. Новые сведения "Медиазоны"