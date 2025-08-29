Генштаб ВСУ: перехвачены 46 из 68 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 54 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 29 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 68 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 46 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 БПЛА в девяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 29 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 54 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Тверской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Калужской, Новгородской областей, над Крымом и над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.