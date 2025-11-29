x
29 ноября 2025
Мир

Госдепартамент США прокомментировал инцидент в деревне Байт-Джан на юге Сирии

США
Сирия
Израиль
время публикации: 29 ноября 2025 г., 17:56 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 18:20
State Department

Государственный департамент США прокомментировал инцидент в деревне Байт-Джан на юге Сирии, заявив: "Мы хотим видеть настоящий и продолжительный мир между Израилем и Сирией. США хотят видеть стабильную, суверенную Сирию, живущую в мире со всеми ее соседями. Террористам нельзя снова использовать территорию Сирии как безопасное убежище. Мы продолжим действовать ради продолжительного мира на Ближнем Востоке. Администрация Трампа добилась выдающегося прогресса на пути к этой цели и повторяла, что стремится к миру снова и снова".

Как сообщалось ранее, на основании разведданных, собранных за последние недели, силы 55-й резервистской бригады "Ход а-Ханит" провели операцию по задержанию террористов "Джамаат Исламия" в деревне Байт-Джан на юго-западе Сирии.

В ходе операции боевики открыли огонь по военнослужащим. В результате трое военнослужащих (двое офицеров и боец-резервист) были тяжело ранены, еще один получил ранения средней тяжести, и двое были ранены легко. Некоторые СМИ сообщают о 13 раненых, однако ЦАХАЛ по-прежнему подтверждает сведения о ранении шести военнослужащих.

Ранены были доставлены в больницу на территории Израиля. Их семьи уведомлены.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, все подозреваемые, готовившие нападение на территорию Израиля, задержаны, несколько боевиков ликвидированы.

