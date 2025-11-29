x
Мир

СМИ: подрыв двух танкеров "теневого флота" России – это спецоперация СБУ

Турция
Украина
Война в Украине
Война в России
время публикации: 29 ноября 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 17:06
СМИ: подрыв двух танкеров "теневого флота" России – это спецоперация СБУ
Фото: А.Завин

Подрыв двух танкеров "теневого флота" России – это спецоперация СБУ, пишет ВВС, ссылаясь на собственный источник, а также информацию, распространяемую украинскими изданиями.

Морские дроны Sea Baby атаковали в Черном море два подсанкционных танкера Kairos и Virat, утверждает источник. После попадания оба танкера были выведены из строя, что нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Накануне стало известно, что пожар начался на следующем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии. Главное управление по морским делам Турции заявило, что танкер загорелся из-за внешнего воздействия в 28 милях от побережья. После этого танкер Virat, находящийся у берегов Турции, сообщил о задымлении.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило, что утром в субботу, 29 ноября, судно Virat "снова подверглось нападению, получив незначительные повреждения правого борта". Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо. Спасатели находятся на безопасном расстоянии от судна. Судно остается стабильным", – сказано в заявлении.

