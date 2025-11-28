Опубликованы кадры операции ЦАХАЛа на юго-западе Сирии

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры боя, происходившего в ночь на пятницу, 28 ноября, в районе сирийского населенного пункта Байт-Джан (пригород Дамаска, примерно в 11 км к востоку от границы с Израилем).

Как сообщалось ранее, на основании разведданных, собранных за последние недели, силы 55-й резервистской бригады "Ход а-Ханит" провели операцию по задержанию террористов "Джамаат Исламия" в деревне Байт-Джан на юго-западе Сирии.

В ходе операции боевики открыли огонь по военнослужащим. В результате трое военнослужащих (двое офицеров и боец-резервист) были тяжело ранены, еще один получил ранения средней тяжести, и двое были ранены легко. Некоторые СМИ сообщают о 13 раненых, однако ЦАХАЛ по-прежнему подтверждает сведения о ранении шести военнослужащих.

Ранены были доставлены в больницу на территории Израиля. Их семьи уведомлены.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, все подозреваемые, готовившие нападение на территорию Израиля, задержаны, несколько боевиков ликвидированы.

По версии SyriaTV, около 3:40 несколько автомобилей ЦАХАЛа заехали в Байт-Джан и были "заблокированы местными жителями", после чего произошли столкновения и перестрелка. Утверждается, что артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Джане, прикрывая отход военных. Заявлено, что убиты как минимум двое местных жителей, есть раненые. Сирийские источники отмечают, что после нескольких часов противостояния израильские силы вышли из Байт-Джана и вернулись в районы у линии перемирия на склонах Хермона.

Сирийские СМИ сообщают о не менее 10 убитых в Байт-Джане в результате вооруженных столкновений местных боевиков с израильскими военными. Утверждается, что среди убитых есть женщины и дети. ЦАХАЛ сведения об убитых в Байт-Джане не комментирует.