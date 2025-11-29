Еврейский писатель из США выступил в Тель-Авиве, вызвав гнев у произраильских и антиизраильских кругов

Питер Бейнарт, американский писатель и журналист, выходец из семьи еврейских иммигрантов и последовательный критик Израиля, извинился за свое выступление в Тель-Авивском университете после резкой критики со стороны антиизраильских активистов.

Палестинская кампания за академический и культурный бойкот Израиля – "культурное крыло" движения BDS – обвинила Тель-Авивский университет в "к попыткам обелить геноцид Израиля, финансируемый США, а также его многолетний режим поселенческого колониализма, военной оккупации и апартеида".

Бейнарт, профессор журналистики и политологии в Высшей школе журналистики имени Крейга Ньюмарка, попытался объяснить свое выступление в Тель-Авиве возможностью вступить в диалог с израильтянами, однако был вынужден признать, что совершил "серьезную ошибку".

В своем посте в сети Х он написал, что желание донести свою мысль до израильской аудитории "перевесило" в нем солидарность с палестинцами. Бейнарт заявил, что "напрасно не прислушался к мнению палестинцев, прежде чем принять решение о выступлении".

При этом критика в адрес Бейнарта звучала и от представителей произраильских кругов, утверждавших, что не следует потакать тем, кто отвергает легитимность еврейского государства.

Также издание Forward отмечает, что накануне выступления Бейнарта Матан Джерафи, гглава правой израильской активистской группы "Им Тирцу", направил письмо президенту Тель-Авивского университета Ариэлю Порату, призывая его отменить мероприятие.

"Почему вы принимаете в своем кампусе человека, который не признаёт государство Израиль и призывает к санкциям против Израиля?" – написал Джерафи.