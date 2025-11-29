Армия РФ вновь нанесла удар по Киеву, есть погибшие и раненые

Российские военные в ночь на субботу, 29 ноября, нанесли очередной комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву и Киевской области.

По данным властей, один человек погиб в Святошинском районе, где произошло попадание в подъезд трехэтажного жилого дома. Еще один – в Дарницком, где в результате падения ракеты во дворе девятиэтажки произошел пожар. Число пострадавших приблизилось к 30.

"В Киеве и области на местах российских ударов работают экстренные службы. Примерно 36 ракет и почти 600 дронов выпустили россияне против обычной жизни", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что главными целями атаки снова были энергетика и гражданские объекты, при этом "много повреждений и пожаров в жилых домах".