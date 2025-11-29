Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1375-й день войны

Минобороны РФ 29 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Андреевка, Новая Сечь и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Вильча, Терновая, Рубежное, Волчанск, Шестаково Харьковской области и города Харьков. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Новоплатоновка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Яровая и Ставки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Иванополье, Константиновка, Степановка, Платоновка, Васюковка и Бересток Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Светлое, Удачное, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 460 военнослужащих и пикап. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Покровское Днепропетровской области, Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, артиллерийское орудие и два автомобиля. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 316 танков и других боевых бронированных машин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).