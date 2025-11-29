x
29 ноября 2025
Мир

Ресторан в Нью-Йорке назвал свой филиал в честь Хинд Раджаб и пропалестинских протестов

Антисемитизм
Акции протеста
время публикации: 29 ноября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 09:29
Ресторан в Нью-Йорке назвал свой филиал в честь Хинд Раджаб и пропалестинских протестов
AP Photo/Rick Rycroft

Палестинский ресторан Ayat NYC, имеющий несколько заведений в Нью-Йорке, назвал свой новый филиал в районе Морнингсайд-Хайтс "Хиндс-Холл".

Это название было выбрано в знак солидарности с пропалестинскими студенческими протестами в Колумбийском университете, когда участники протестов переименовали захваченное ими здание кампуса Хэмилтон-Холл в "Хиндс-Холл". Новое заведение расположено в непосредственной близости от университета.

Название "Холл Хиндс" отсылает к имени 6-летней палестинской девочки Хинд Раджаб, погибшей в секторе Газы в январе 2024 года. Это решение вызвало критику со стороны еврейских жителей района, которые ощущают "перегруженность" Морнингсайд-Хайтса пропалестинской символикой.

Ранее ресторан Ayat NYC уже становился объектом скандала, когда в меню одного из его заведений был использован палестинский лозунг "От реки до моря".

Мир
