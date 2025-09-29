x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
29 сентября 2025
последняя новость: 09:50
29 сентября 2025
Мир

Пророссийские силы потерпели поражение на парламентских выборах в Молдове

время публикации: 29 сентября 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 08:48
Пророссийские силы потерпели поражение на парламентских выборах в Молдове
AP Photo/Vadim Ghirda

Согласно данным после подсчета 97% бюллетеней, победу на прошедших в Молдове парламентских выборах одерживает правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), поддерживаемая президентом Майей Санду.

Она получает 49,7% голосов избирателей, что, как отмечает BBC, дает ей 54 из 101 места в парламенте. Это на семь мест меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Также ориентирующийся на Европу блок "Альтернатива" будет представлен восьмью депутатами.

Пророссийский "Патриотический блок социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы", который поддерживают бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, набирает 24,5% голосов и будет представлен 27 депутатами.

В парламент также проходят "Демократия дома", выступающая за объединение Молдовы и Румынии, а также популистская "Наша партия", выступающая против союза как с PAS, так и с пророссийскими силами.

